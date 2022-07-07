TC Kimlik Numarasına 4000 - 8000 TL Arasında Ödemeler Yattı!

Kimlik numarası üzerinden 4000 TL ile 8000 TL arasında nakit almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra hesaplarına bu ödemelere hemen alabiliyorlar. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sunuluyor. 4000 TL ile 8000 TL arasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerden, nakit kredi imkanından faydalanmaları için kredi puanı uygun olması gerekiyor.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında onay alabilmek için bankadan kredi puanı enaz 1400 ve üzerinde olan vatandaşların değerlendirmeye alınacağını söylemek isteriz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlem yapmak istiyorsanız sizler de 36 ay vadeli olarak bu kredileri, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden kolay bir şekilde internet bankacılığı ve SMS servisini kullanarak da işlem yapabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilecek kampanyaya SMS ile başvuru yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu, Cebimde Kredi kampanyası olarak sizlere sunulacak ve cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 32 80 numaranıza göndermeniz durumunda hem en kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi Detayları hemen incelenerek, sizlere ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgiler cep telefonunuza gelecek ve kredi onayı almanız durumunda da ister bankaya giderek, isterseniz de internet bankacılığı üzerinden hesabınıza para ödemesini alabileceksiniz. Sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi adı altında alabilecekleri bu nakit kampanyalara katılabilmeniz için başvurularınızı hızlı birşekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan da nasıl kredi başvurusunda yapılacağını ve daha değişik kredi kampanyalarına da göz atabilirsiniz.