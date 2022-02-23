TC Kimlik Numarasına 14000 TL Ödeme Olacak, Acil Nakit İsteyenlere Müjdeli Haber. T.c. kimlik numarası üzerinden başvuru yaparak 14 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara Denizbank hızlı bir şekilde artık kimliksiz gelir belgesiz sms ile ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Denizbank banka resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi alabilmeleri için başvuru yaparak hemen sonucunu görebilecekleri Bu kampanyada banka kredi notu önemli olacaktır. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyaya katılabileceklerdir.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak başvuru yaparak 14.000 TL gelir belgesiz kredi onayı alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderip DenizBank'ın cebimde Kredi kampanyasına katılabilir 3 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilirler.

Denizbank cebinde kredi başvurusu yaparak kredi onayı alan vatandaşlar başvuru sonrasında eğer 14 bin TL kredi onayı aldılar ise en yakın banka şubesine giderek bu krediyi hemen hesaplarına yatırabiliyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 14 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanarak 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek. 14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra banka şubelerine giderek Kredi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan kredilerini hızlı bir şekilde alabilecek.