Akbank, yeni başlattığı kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. 13.500 TL'ye kadar kredi imkânı sağlayan bu kampanya, özellikle bayram öncesi nakit ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi için cazip bir seçenek haline geliyor. Akbank müşterileri, Akbank Direkt Mobil uygulamasını indirerek başvuruda bulunabilir ve onay durumuna göre hızlı bir şekilde kredi tutarını hesaplarına aktarabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

Akbank müşterisi olan herkes, Akbank Direkt Mobil uygulamasını indirdikten sonra müşteri işlemlerini tamamlayarak 13.500 TL nakit avans ve kredi başvurusunda bulunabilir. Başvuru sonrasında müşteri işlemlerinin tamamlanması ve kişinin sicil notunun uygun olması durumunda, nakit avans 5 dakika içerisinde hesaba yatırılır.

Bu kampanya, hem mevcut Akbank müşterileri hem de yeni müşterilere özel olarak sunulmaktadır. Başvurular mobil cihazlar üzerinden veya Akbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Vade Seçenekleri

Akbank, genellikle 12 ay veya 6 ay gibi vade seçenekleri sunmaktadır. 13.500 TL avansı taksitlere bölmek suretiyle 6 veya 12 aylık ödeme kolaylığı sağlanabilir. Bu şekilde ödeme yapmak, kişilere daha rahat bir ödeme planı sunar. Nakit avansın bayram öncesinde verildiği göz önüne alındığında, başvurunuz onaylandıktan sonra 7/24 her saat bu çekimi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank'ın yeni müşterilerine özel olarak sunduğu bu kampanya, faizsiz seçeneklerle birlikte sunulduğu için cazip hale gelmektedir. Hem geri ödemesi sıfır faizli hem de kolay vade imkânı sunan bu kampanyadan herkes faydalanabilir. Yeni Akbank müşterisi olan herkes, müşteri işlemlerini tamamladıktan sonra başvuruda bulunarak nakit avans sisteminden yararlanabilir. Akbank'ın yeni kampanyası ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar hızlı ve kolay bir şekilde 13.500 TL'ye kadar kredi alabilirler. Başvurular Akbank Direkt Mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği gibi Akbank şubelerinden de gerçekleştirilebilir. Bu kampanya, düşük faiz ve uygun vade seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır, böylece herkesin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunulmaktadır.