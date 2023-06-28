QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara yönelik özel bir fırsat sunuyor. Banka, bu kampanya dahilinde nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyenlere başvuru sonuçlarını sadece 5 dakika içinde ileteceğini duyurdu. Acil ihtiyaçları olan tüm vatandaşlar, QNB Finansbank aracılığıyla kredi kullanma imkanına sahiptir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için TC Kimlik numaranız üzerinden yapılacak başvurularda şartlara uygun olarak kredi ödemenizi alabilirsiniz. Ayrıca, kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman bu banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar 80.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Finansbank müşterisi olanlar, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler.

Emekli olan kişiler ise 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu banka müşterisi olarak emekli maaş hesapları üzerinden gerçekleştirebilirler.

80.000 TL İhtiyaç Kredisi Ev hanımları da kredi notları yüksek olduğu takdirde 80.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank'a başvurabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde onay alıp almadığınızı görebilirsiniz.

Kredi başvurusu, bankanın internet sitesi, internet bankacılığı ve SMS sistemi aracılığıyla yapılabilir. TC kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun ardından banka size başvuru sonucunu iletecek ve onaylanan krediyi en yakın şubeden kullanabileceksiniz. Aldığınız 80.000 TL krediyi 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanmanız mümkündür.