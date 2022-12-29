TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak, Bankalardan 50.000 TL ödeme alın!

Artık bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kimlik numaralarını, bankaların başvuruda şartlarına uygun olmaları durumunda hemen 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi olabiliyor. Acil kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşların özel bankalar ve kamu bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilecekleri bu kampanyalarda 36 ay vadeli kredi ödemeleri veriliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız sizler de 50000 TL'ye kadar kredi ödemesinden faydalanabilir ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesaba yatırarak kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bankalar üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin daha önce kredi kullanmış veya kredi kartı kullanmış olup, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini 50000 TL'ye kadar hızlı birşekilde yapabiliyor. Nakit kredi kullanmak istiyorsanız, bankaların başlatmış olduğu kampanyalara katılarak sizlerde istediğiniz zaman başvurunuzu oturduğunuz yerden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Tc Kimlik numaranız üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yapabileceğiniz, Akbank, kendi banka müşterilerine Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkan sağlamaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılıyor. Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz mobil uygulama üzerinden yapacağınız kredilerde onay alan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemelerini şubelere gitmeden hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir. Akbank ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda ne kadar kredi onayı aldıklarını, kısa mesaj ile birlikte görebilmektedir.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa, bankanın kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek bankadan SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilir. Tc kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, QNB bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 50 30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onay alacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.