TC kimlik numarası üzerinden 65.000 TL ödeme almak başladı! Başvurular banka üzerinden hemen yapılacak

Kimlik numarası üzerinden 65000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Kimlik numarası üzerinden sizlerde 65000 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka üzerinden yapılan yeni açıklamada, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 65000 TL ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şartlara uygun olması gerekiyor. 65000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 24 ay vadeli olarak sizlere ödeme Tablosu hazırlarken, 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunacaktır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Tc kimlik numarası üzerinden 65000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvurularda banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşlar, değerlendirmeye alınmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

65000 TL kredi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu verilecek, onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde öğreneceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de işlemlerini yaparak ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi verilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak veya bankanın mobil uygulamasını indirerek cep telefonunuz üzerinden banka hesabınız olması durumunda kredi kullanabilirsiniz.