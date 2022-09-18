TC kimlik numarası üzerinden 45000 TL ödeme veriliyor! Açıklamayı o bankalar yaptı!

Tc Kimlik numaranız üzerinden 45 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi resmi olarak internet sitesi üzerinden bankaların yapmış olduğu duyuruyla birlikte bugün itibariyle başladı. Tc kimlik numaramız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında ihtiyaç kredisi alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi ödemeleri verileceği açıklandı.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredileriyle birlikte de 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebileceğiniz ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

45000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların başvurularını yapmış olmaları durumunda kredi için onay alabilmeleri için de kredi puanı 1500 ve üzerinde olması isteniyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, aynı gün içinde ödenmektedir.

Başvuru

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden özellikle Yapı Kredi Bankası müşterilerine duyuru paylaşıldı. Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan tüm vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden 7 24 ihtiyaç kredisi alarak, 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceği haberi verildi. Banka üzerinden ayrıca cep telefonunuzun SMS kısmına girerek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında yapacakları bu işlemlerde 45000 TL'ye kadar kredileri, SMS atarak da hemen alabiliyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın aylık gelirinizi yazıp boşluk bırakın ve son olarak doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.