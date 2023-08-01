Bugün yayınlanan yeni kredi kampanyasıyla artık 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç transfer kredisi imkanı sunuluyor. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, isteyen özel bankalardan veya kamu bankalarından düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuluyor. Bankaların kredi politikalarına uygun olan bireysel müşteriler, 18 yaşından büyük olmaları ve banka kredi puanlarının 1100 ve üzerinde olması şartıyla başvurularını gerçekleştirerek kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile aynı gün içinde destek ödemeleri alabilecekler.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istedikleri takdirde aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecek ve onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır. 70.000 TL'lik 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvuruda bulunabilecekler.

Yapılan ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar aynı gün içinde hemen hesaplarına ödemeleri alabilmektedirler. Başvurunuz kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, cep telefonunuza gelecek olan kısa mesajla bildirilecektir. Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını hesapları üzerinden alıyorlarsa, bu kredileri almak istediklerinde emekli maaşı hesapları üzerinden başvuruda bulunarak kredi kullanma imkanına sahip olabilecekler. Ayrıca emekli vatandaşlar, maaş başvurusu yaparak promosyon işlemlerini de tamamlayabilirler.