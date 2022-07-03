TC Kimlik Numarası Son Rakamına Göre Ödeme Almak İsteyenler, Sorgulama Yaparak 4.000 TL Üzeri Nakit Alıyor...

Son dakika haberine göre, kimlik numaranız üzerinden verilecek olan yeni nakit kampanyasında sorgulamanızı gerçekleştirdikten sonra 4000 TL ve üzerinde nekadar onay aldığınızı hemen görebilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapacakları olan sorgulamalar ile birlikte hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar duyuruldu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya internet bankacılık larını kullanarak, bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilir ve ihtiyacınızı bu para ile giderebilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte banka kredi notu da 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, kredi, imkanlar ndan faydalanmak için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, TC kimlik numaraları üzerinden işlemleri yapılarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ayı ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına göndererek mesaj atabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına iki farklı yöntem ile kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlıyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderirseniz SMS kredi servisine katılırsınız. Ayrıca banka Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar için de hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecek, kredi almak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir ve sonucunu aynı gün içinde öğrenebilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, cebimde kredi kampanyasına katılarak, 55000 TL'ye kadar hemen onay alabiliyor. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz kredim yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderilen mesaj ile birlikte bankadan, sizleri düşük faiz oranları ile ne kadar kredi onay aldığınızı mesajı gelmektedir. Yapılacak olan bu kampanya sonrasında başvurularını gerçekleştirecek kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır.