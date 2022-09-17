TC Kimlik Numarası Son Rakamına Bakın! 0-2-4-6-8 Olanlara 75.000 TL Ödeme Gerçekleşti

Tc kimlik numarası üzerinden 75000 TL 'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni bir duyuru paylaşıldı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden paylaşılan bu duyurularda nakit ihtiyacı olan kişileri aynı gün içinde hizmet verilmektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli kredi imkanı sağlayacağını resmi olarak açıkladı.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 75000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere banka aynı gün içinde hizmet vermektedir. 75000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvuru yapabilir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi imkanı sağlanacak. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 75000 TL kredi için ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapabileceklerdir. En düşük faiz oranlarından yararlanarak, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması isteniyor.