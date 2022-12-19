TC kimlik numarası son rakamı 8 ve 0 arasında olan herkes, başvuru yaparak 49000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilir

Tc kimlik numarası üzerinden sizlerde eğer 49000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 49000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi işlemlerini gerçekleştireceğini söylemek istiyoruz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvuru şartlarına uygun olarak ihtiyaç kredisi ödemesi yapabilir ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak da hemen kullanabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi bankaların kendi SMS kredi servisini kullanarak ta 49000 TL 36 ay vadeli kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde uygun faizlerden yararlanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri kampanyalar mevcut olmaktadır.

BAŞVURU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde ihtiyaç kredisi almak için uygun faiz oranları ile birlikte Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kimlik numaranız aracılığı ile birlikte başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS ile yapmak istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir. Sms ile kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacak.