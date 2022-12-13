TC kimlik numarası son rakamı 4-0 olan kişilere, 30.000 TL ödeme veriliyor! Bugün başladı ve 10 gün içinde bitecek

Tc kimlik numarası üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşları, 10 gün içerisinde kredi verecek olan iki banka yayınlandı. Tc kimlik numarası üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşları, bugun itibariyle başlatılan kampanyada 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecek. Kimlik numaraları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerini hızlı birşekilde gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde krediler hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak, aşağıdaki bankalar üzerinden kullandırılacaktır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, hemen ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan sizlere 30000 TL'YE KADAR kredi onay alıp almadığınızı mesajı gelecektir. 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı almanız durumunda banka sizlere 30000 TL'ye kadar krediyi cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak veya bize en yakın banka şubesine giderek de kullandırmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir veya diğer bankalarda olduğu gibi, Akbank üzerinden de SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalarda ilinde, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda uygun faiz oranlarıyla birlikte banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabilirsiniz. Akbank, düşük faiz oranları ile birlikte sizlere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak da işlem yapıyor.