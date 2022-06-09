TC Kimlik Numarası Son Rakamı: 0-8-2-6-4 Olan Kişilere 17.000 TL Ödeme Yapılıyor, Bugün Başladı!

Bakıldığı zaman nakit ihtiyacı artık sadece bankalar üzerinden karşılandığı görülmektedir. Bankalar bu duruma göre, ihtiyaç kredisi kampanyalarını sürekli olarak güncel tutarak yeni kampanyalar, piyasaya sürmektedir. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli 17000 TL alabilmeleri için bankaların uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması gerekmektedir.

Denizbank 17000 TL İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları ve başvuru aşamaları nelerdir?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların kredi değerlendirmesine girmesi gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda 17 bin TL belgesiz olarak bu banka üzerinden istedikleri zaman alabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli bu kredileri alabilmeleri için banka şubelerine gitmeden kredi alabileceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, SMS ile şu şekilde başvuru yapabilirsiniz. KREDİM TC KİMLİK Yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atarsanız, bankadan kredi alacaksınız.

Yapı Kredi Bankası 17.000 TL TC Kimlik Numarasına Göre Başvuru

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile başvuru yapmak kolay olsa da bu kredi kampanyasında herkese onay verilmiyor. SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, 17.000 TL kredi için başvurunuzu banka şubelerine gitmeden BİREYSEL TC KİMLİK ve AYLIK GELİR yazarak bu mesajı 4411 numarasına atmanız gerekmektedir. Bu şekilde Yapı kredi bankası üzerinden 17.000 TL için başvuru yapmış olacaksınız.

Akbank Direkt Uygulamasından Kredi

Akbank mobil uygulamasına özen gösteren ve bu bankalardan kredi almak isteyenlere düşük faizlerle işlem yapan bankaların başında geliyor. Akbank direkt uygulamasını kullanacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar kredi almanız imkanı sağlanacaktır. Akbank direkt uygulamasını kullanmanız için de banka sizlere müşteri olmanızı isteyecektir. Banka müşterisi olan kişiler, başvuru yaparak kredi alacaklardır.

Ayrıca SMS ile kredi bu bankada da mevcut. Kredi TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına atarsanız, kredi başvurusu yapmış olacak ve bu mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız da bankaya gitmeden Akbank Direkt uygulamasından işlem yapacaksınız.