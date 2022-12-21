TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanların hesaplarını kontrol etmesi istendi! Banka 30000 TL ödeme yatırdı

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan 30000 TL kredi ödemeleri Garanti Bankası ile birlikte sizlere, Yapı Kredi Bankası üzerinden verileceği açıklandı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 30000 TL kredi ödemesi hemen aynı gün içinde ödenecek. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda özellikle, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 üzerinde olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin 1400 ve üzerinde olması durumunda gelir belgesiz kredi alabilecekler.

GARANTİ BANKASI

Garanti bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde kredi sonucu vererek, onaylanan kredileri de internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesaplara yatırmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, hemen, SMS satarak işlem yapabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerim'ten, atacakları mesajlar ile birlikte 44 11 numarasına ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksın. yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar, ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak banka şubelerine giderek veya banka ATM'si üzerinden başvurularını gerçekleştirilen kredi kullanabilmektedirler.