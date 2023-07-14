Enpara, kredi taleplerine yönelik hareketliliği artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Yüksek faiz oranlarının hakim olduğu dönemde, vatandaşlar düşük faiz oranı sunan bankaları araştırarak çözüm arayışına girdi. Bu zorlu dönemde nakit sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaşa Enpara'dan müjdeli bir haber geldi. Enpara, başlattığı kredi kampanyasıyla vatandaşların online başvuru yaparak kredi alabilme imkanını duyurdu. Bu yeni dönemde cazip fırsatlarla vatandaşları bekliyor.

Kampanya Detayları

Enpara tarafından başlatılan kredi kampanyası kapsamında, Hangi Kredi ile özel bir anlaşma yapıldı. Bu kampanyaya başvuran müşteriler, 3 ila 36 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip olacaklar. Ancak taksit sayısına göre faiz oranları değişmektedir. Bu nedenle taksitler belirlenirken geçerli faiz oranına dikkat etmek önemlidir. Faiz oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

3-12 ay taksitler için %2,38 faiz oranı

13-24 ay taksitler için %2,48 faiz oranı

25-36 ay taksitler için %2,57 faiz oranı

Enpara'nın kredi şartlarına göre minimum 1.000 TL, maksimum ise 70.000 TL tutarında kredi başvurusu yapılabilir. 70.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 36 aylık vade seçeneği sunulmaktadır. Dosya masrafı gibi ek masraflar bulunmamakta ve başvurular doğrudan mobil üzerinden yapılabilmektedir.

Krediye İlişkin Detaylar

Faiz Oranı: %2,57

Toplam Faiz: 14.677,82 TL

Aylık Taksit: 963,28 TL

Toplam Ödeme: 34.678,08 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %46,15

Tahsis Ücreti: 0,00 TL

Örnek Ödeme Planı

Enpara'nın sunmuş olduğu bu kredi kampanyası, vatandaşlara uygun faiz oranları ve kolay başvuru imkanı sağlayarak finansal ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kampanya sayesinde nakit sıkıntısı yaşayan ve uygun koşullarda kredi kullanmak isteyen vatandaşlar rahatlıkla başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.