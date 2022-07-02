TC kimlik numarası son hanesi 4-6-8 olanlara 75000 TL ödeme. TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte 75.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Akbank ve Yapı Kredi Bankası hızlı bir şekilde onay vereceğini ve bu kredilerde 24 ay vadeli olarak internet sitesi üzerinden duyurdu.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası 75.000 kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası şartlarına uygun olmasını istemektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 75.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilmeniz için banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekiyor.

TC kimlik numarası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

T.c kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası kredi imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapması istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. Yapı Kredi Bankası Genel müdürlüğü tarafından sorgulamalar yapılacak ve sizlere 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgiler gönderilecektir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeniz için birden fazla kredi başvuru yöntemlerini kullanarak ihtiyacınız olan 75.000 Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına göndermeniz durumunda akbank'ın SMS ile kredi vermiş olduğu kampanyaya katılabilir ve ne kadar kredi onayı aldığınızı 3 dakika içerisinde cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile görebilirsiniz.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar banka kredi puanına göre düşük faiz oranları ile işlemler yapılarak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.