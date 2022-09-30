T.c kimlik numarası son 4 hanesi çift rakam olan vatandaşlar 45.000 TL ödeme alacak

T.c kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda Yapı Kredi Bankası ve Denizbank bu kişilere ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda kimlik numaramız üzerinden kredi puanı sorgulaması yapılır ve bu puan Sonrasında ne kadar onay aldığınız hakkında gelir belgesiz olarak sizlere kredi kullandırılır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak 44 11 numarasına bu mesajı göndererek SMS ile kredi başvurusu yapabilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ayrıca ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa kullanabilir.

Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar cebimde Kredi kampanyasına katılarak başvuru yapabiliyor. Cebimde Kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız kredim t.c kimlik ve doğum tarihinizi yazarak 3280 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır.

Gönderilen mesajlarda doğum tarihlerinizi gün ay yıl olarak yazmanız banka tarafından istenmektedir. SMS ile kredi başvurusu yapamadıysanız internet sitelerine giriş yaparak buralardan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da 45.000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.