TC kimlik numarası ile 3000 TL ve 6000 TL ödemenin son dakika duyurusunu kaçırmayın. Bu kampanyada paraya ihtiyacınız varsa TC kimliğinizi kullanarak 3000TL ve 6000TL kazanabilirsiniz. 3000 TL ve 6000 TL ödeme almak isteyenler, banka kredisi şartlarına uymak kaydıyla gelir belgesi veya imza ibraz etmek yerine nüfus cüzdanı ibraz ederek alabilirler. 3000 TL ve 6000 TL tutarlarında ödeme almak isteyenler, başvuru yapıldığında bankanın ne kadar onay vereceğini ve hangi faiz oranının uygulanacağını öğrenecekler. Kimlik numaranız ile başvurmanız halinde miktarı ne olursa olsun yardım alabilirsiniz. Ödeme başvuruları için 3000 TL ve 6000 TL gerekmektedir. 19 yaş ve üzeri tüm Türk vatandaşları başvurabilir. Bir veya birden fazla banka tarafından yürütülen bu çalışmalar anında sonuç verebilmektedir. Ayrıca bu ödemeler 36 ay vade ve uygun faiz oranı ile yapılabilmektedir.

Akbank'tan 3000 TL ve 6000 TL ödeme başvurusu yapmak oldukça basit

Akbank, resmi internet sitesinde 3 bin ile 6 bin lira arasında ödeme yapacağını açıkladı. Bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Akbank, SMS ile başvurulabilen 3000 TL ve 6000 TL'lik geri ödemeler için düşük faizli krediler sunmayı vaat ediyor. SMS ile kredi başvurusu yapıyorsanız Kredi TC Kimlik numaranızı arayın ve bu mesajı 4425'e gönderin. Bu şekilde gönderilen mesaja göre 3000 TL ve 6000 TL ödeme talep edeceğiz ve ilk taksit 3 ay ertelenecek. Mesaja olumlu geri dönüş alırsanız krediyi hemen kullanabilirsiniz. Akbank şube ve ATM'lerinden 3000 TL ve 6000 TL tutarında ödeme yapılabilmektedir.

QNB ve Finansbank Anında Sonuçlandıracağını Açıkladı

QNB Finansbank'tan kredi kullanacak müşterilerin, şartların oluşması durumunda kredi çekmesi için en kısa sürede SMS göndermesi gerekmektedir. T.C. kimlik numaranızla hemen kredi başvurusunda bulunduktan sonra ihtiyaç kredisi kullanma izni alabilirsiniz. Lütfen cep telefonunuzun mesaj alanına TC Kimliğinizi yazın ve 5030'a kısa mesaj gönderin. 5-10 dakika içinde kredi sonuçlarınız açıklanacaktır. Onaylanan miktar hakkında ek ayrıntılar için QNB Finansbank'ın resmi web sitesini istediğiniz zaman kolay bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.