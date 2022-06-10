TC Kimlik Numaranızın Son Rakamına Göre Hesabınıza 10.000 TL Yatmış Olabilir! Kontrol Ederek Para Sorgulama Yapın!

Nakit İsteyenler, Hesaplarınıza Yatmış Olabilir! Hemen Hesaplarınıza Bakın… Nakit ihtiyacı durumunda ödeme almak için başvuru yapmanız halinde 10 bin liraya kadar ödeme alabilirsiniz. Başvuru yaparak ödemeyi hesabınıza aktarabilirler. Hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz, hesabınıza ödeme yapılmış olabilir.

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar 10 bin lira tutarlı ödeme için başvuru yapabilir. Başvuru yaparak kendi hesabınıza yükleme yapabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi hisseden vatandaşlar, kampanya dâhil olmak için başvuru yapabilir. Yapı Kredi Bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanyada 36 aylık vade ve 3 aylık erteleme imkânı mevcut. Kredi kampanyası hakkında geniş bilgiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzeri olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada başvuru yapmak için banka şubelerine gitmeye gerek bulunmuyor. Şayet banka üzerinde hesabınız bulunuyor ise ihtiyaç kredisi için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Kredi notuna göre faiz oranlarının uygulandığı kampanyada ihtiyacı olan şartları tutan her vatandaşa imkân sunuluyor. Acil ihtiyaç durumunda 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu sizlere bildiriliyor.

Yapı Kredi Bankası tarafından yürütülen kampanyaya başvuruda bulunacak olan kişiler, öncelikle SMS yöntemini kullanıyor ise bireysel yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası yazıp tekrardan boşluk bırakılarak aylık gelir tutarını 4411 nolu numaraya mesaj olarak göndermeleri gerekir.

SMS ile yapılan başvuru sonucunda, vermiş olduğunuz TC kimlik numarası üzerinden sorgulama gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde kredi onayı aldığınız gelen mesajda belli olur. TC kimlik numarası üzerinden yapılan kredi notu sorgulamasında olumlu sonuç alınarak onaylanan krediyi almak için en yakın Yapı Kredi Bankası şubelerine gidilebilir. Aynı zamanda onaylanmış olan krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası tarafından bankada hesabı bulunan vatandaşlara, ayrıca mobil uygulama üzerinden başvuru imkânı veriliyor. İhtiyaç kredisi başvurusu için bankanın mobil uygulaması kullanılarak başvuru yapmak mümkün. Uygulamayı kullanabilmek için Yapı Kredi Bankası internet şifresine ihtiyaç duyulur. Mobil uygulamaya girilerek buradan ihtiyaç kredisi için başvuru yapılarak kampanyaya katılım sağlanabilir. İhtiyacınız halinde gerek SMS yöntemi gerekse mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak kampanyadan yararlanabilirsiniz.