T.C. Kimlik Numaranızın Son Hanesini Kontrol Edin: 0, 2, 4, 6, 8 Oranlar 15.000 TL Alacak! Başvurular Nasıl Yapılacak? Son dakika önemli haber duyurusu geldi. İşte açıklama...

Ve nihayetinde beklenilen müjdeli haber geldi. TC kimlik numarasının son hanesi; 0,2, 4, 6, 8 olanlar 15.000 TL'lik nakit ödemesi alacak! Peki başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte bütün detaylar haberimizde...

T.C. kimlik numarası üzerinden ödemeler yapılmaya devam ediliyor. 15 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara özel bir şekilde hazırlanan ve bankalar tarafından ilan edilen gelişmeler ile ilgili duyuru yapıldı. 15 bin TL’ye varan ödeme almak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numaraları üzerinden hızlı bir biçimde başvuru işlemlerini yaparak bilgi anında kendi hesaplarına bu ödemeleri yapmaları mümkündür. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların özel bankaların yaptıkları bu kampanyaları takip ederek oturdukları yerden sadece kredi notlarının 1200 ve üzerinde olmaları durumunda başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.

Son dönemlerde yıldızı parlayan özel bankalar arasında yer alan Finansbank ile Denizbank, özellikle de emekli müşterileri başta olmak üzere toplumun pek çok kesimi için oluşturdukları çeşitli kampanyalar ile isimlerinden söz ettirmeyi başarıyorlar. Başta promosyon ödemeleri olmak üzere, konut ve taşıt kredisi gibi kredi çeşitleri başta olmak üzere ihtiyaç kredisi ile ilgili özellikle en son yapılan açıklamalar, adeta iştah kabartıcı nokta hadi şimdi gelin hep birlikte Denizbank ve Finansbank tarafından vatandaşlara sağlanan kredi avantajlarının neler olduğuna ve bu avantajlardan nasıl faydalanılacağına bakalım.

Denizbank ve Finansbank

Özel bankaları arasında en çok tercih edilen Denizbank ve Finansbank, resmi internet sayfaları üzerinden yapmış oldukları açıklamaları ile 15.000 TL'lik nakit desteğinin 36 aylık vade seçeneği ve 3 ay ertelemeli bir şekilde ödeneceğini duyurdu. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların kredi notlarının 1300 ve daha da üzerinde olması gerekir.

Finansbank üzerinden kredi başvurusunun SMS ile yapılması amacıyla T.C. kimlik numarasının yazıldıktan sonra 5030 numarasını gönderilmesi gerekir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu işlemlerinin yapılması için T.C. kimlik numarasının yazıldıktan sonra 3280 numarasını gönderilmesi gerekir. Bu 2 bankaya bu şekilde gönderilen mesajlardan sonra beş dakika içerisinde kredi onayını verilmesi durumunda en yakın Finansbank ve Denizbank şubesine giderek kredinizi kullanmanız mümkündür.