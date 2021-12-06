TC Kimlik Numaranızın Son Hanesine Göre 1100 TL Ödeme Yapılıyor, Ziraat, PTT, Vakıf Ödüyor

Para sıkıntısı olan kişiler, devletin yapmış olduğu sosyal yardımlara başvuru yaparak, 1100 TL ödeme alabilecekler. Devlet, özellikle muhtaç durumda olan kişilere, 1100 TL ödeme yapıyor. Pandemi dönemimde başlayan ve şu süre içinde de muhtaç durumda olanlara verilen 1100 TL ödemeler için detaylar haberimizde... Ödemeleri TC kimlik numarasına göre yapılacağı için başvurunuzu da TC kimlik numaranıza göre yapacaksınız. Pandemi döneminde de verilen bu yardım 1100 TL olarak hesaplara yatıyor. Dilerseniz şimdi sizlere 1100 TL sosyal yardım nasıl alınır bu konu hakkında bilgiler verelim...

Sosyal Yardım Parası Sorgulaması Nasıl Yapılacak?

Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca sorgulama işlemleri de turkiye.gov.tr adresi olan ve halk adıyla bilinen e-devlet sistemi ile yapılacak. 1100 TL sosyal yardım parası için sorgulama yapmak isteyenler, e-devlet hesabına giriş yaparak işlem yapabiliyor. 1100 TL sosyal yardım parası başvurusu yapmak isteyenler, e-devlet sitesine şifre ile giriş yaptıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sayfasına giderek buradan ne olduğunu öğrenebilir.

Başvuru yapmak isteyenlerde aynı sayfa üzerinden başvuru yapacaktır. Bu işlemleri yapabilmeniz için e-devlet sitesine giriş şifrenizin olması gerekiyor. Size en yakın PTT şubesine giderek 1100 TL ödeme için başvuru almak için e-devlet şifresi alabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirme süresi uzun sürebilir. Bu yüzden sorgulamayı da e-devlet üzerinden yapınız...

Başvuru Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden yapacağınız başvuru için bazı şartlar var. Başvurunuzu TC kimlik numaranızın son hanesine göre yapacaksınız. TC kimlik numaranızın son hanesi 0 ise Pazartesi, 2 ise Salı, 4 ise Çarşamba, 6 ise Perşembe, 8 ise Cuma günü başvuru yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günü ise tüm TC kimlik numarasına göre başvurular alınmaktadır.

Başvuru yapan kişiler gerçekten muhtaç olması ve sosyal yardımlaşmaya kaydı olması gerekiyor. Evi olan, arabası olan veya SGK'lı iş yerinde çalışan kişiler 1100 TL için başvuru yapsalar bile ödeme alamazlar. Eğer bu kişiler geçim sıkıntısı çekiyorsa, Kaymakamlıklardan ve Sosyal yardımlaşmalardan güncel yardım kampanyaları ile destek alabilirler.