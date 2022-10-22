TC kimlik numaranızı yazarak 44 bin TL ödeme alacak ve bu para ile birlikte borç kapatacaksınız

Kimlik numarası üzerinden 44.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanya duyurusunda Yapı Kredi Bankası destek verecek ve hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullandıracak. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında 44.000 ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama Sonrasında ne kadar kredi onayı aldığı gösterilecek ve bu limitlerde onay almaları durumunda gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve banka kredi puanı 1500 lira üzerinde olması durumunda bireysel ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi vermeden 44.000 Kredi alabilecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanya duyurusunda özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda hemen ücretli mesaj atarak onay alabilecekleri haberi verildi. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi başvurusu onaylanan vatandaşlar 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını görecek ve en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek Kredi kullanımı gerçekleştirecek.

Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar nakit kredi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden veya Banka hesabı üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7/24 yapabilmektedir.