TC Kimlik numaranıza PTT ve Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL ödeme yatacak

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan nakit kredi kampanyasında 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, ister, Ziraat Bankası üzerinden isterse, PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. On bin TL'ye kadar 36, işlem yapacak olan kişilerin ilk dikkat taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, bu kredileri banka kredi puanı uygun olması durumunda, kullanabilir. Ptt ve Ziraat Bankası tarafından verilecek olan, bu nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşların, 20 yaşından büyük olması durumunda kredi imkanından faydalabilecek ve banka kredi puanına bakıldıktan sonra, ayrıca gelir durumuna bakarak da kredi sunulacaktır. başvuru yapacak olan kişilere ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa o Ziraat Bankası ve PTT üzerinden hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 10000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi alabiliyor. Bireysel müşteri olmanız ve emekli olmanız durumunda başvurunuzu banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden veya kullanıyorsanız, bankanın internet bankacılığı üzerinden yapabiliyorsunuz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte 10000 TL ödeme için başvuruda bulunabilir, onaylanan tutar hesabına yatırabilir. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, Emekli Kredisi kullanabiliyor.

PTT

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişilere SMS ile imkan sağlanmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için PTT, yazın boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin. Bu mesajı gönderdikten sonra bankanın kredi değerlendirmesine girecek ve onay almanız durumunda sizlere gönderilecek olan mesajda, ne kadar kredi onayı aldığını sizlere söylenecektir. Ptt üzerinden onay alan vatandaşlar, kredi kullanmak için en yakın PTT şubesine gidebilir veya kendi ev veya iş adreslerinde bu kredileri kullanabiliyor. 10000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.