TC Kimlik Numaranıza Göre Ödeme Yattı! 15.000 TL ödeme almak için işlemler çok basit

Akbank tarafından başlatılan yeni kampanya ile birlikte TC kimlik numaranıza göre 15.000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli 15.000 TL ödeme verecek olan Akbank, bireysel müşterilerin Kredi notuna bakarak ve kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirir ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlamaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman Bu bankanın kredi kampanyalarına katılarak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler ve nakit kredi ödemelerinden faydalanarak hızlı bir şekilde şartlara uygun olarak Kredi işlemlerini yapabilmektedirler.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak Kredi ödemelerinizi alabileceğiniz Bu banka üzerinden sizler de işlem yapabilir ve kredi işlemlerinizi yaptıktan hemen sonra uygun faizlerle bu kredileri kullanabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemlerine göre hızlı bir şekilde işlem yapacak kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda da işlemleri 5 dakika içerisinde banka müşterisi olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden de verileceklerdir.

Akbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte sms ile t.c kimlik numaranız üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesaja 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.