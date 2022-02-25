TC Kimlik Numaranıza Göre 4500 TL Ödeme Alın, Son Dakika

TC kimlik numaranıza göre 4500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar bankalar üzerinden başvuru yaparak hemen hesaplarını ödeme alabilecek. 4.500 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlar Akbank ve DenizBank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak hemen başvurusunu gerçekleştirerek kredi onayı alabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank ve Denizbank sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu sunacak onaylanan tutarı banka şubesine gitmeden bir hesabınıza yatırabileceksiniz. T.c. kimlik numarası üzerinden 4.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar başvurularına SMS atarak yapabiliyor.

Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler öncelikli olarak banka kredi notunu bilmesi gerekmektedir. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar maalesef bu bankalar üzerinden kredi onayı alamıyor. 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler Kredi değerlendirilmesine girecek ve onaylanan kredi banka hesabına yatacaktır.

Başvuru nasıl yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden 4500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsa cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını 4425 numarasına göndermeleri gerekmektedir.

Yapılacak olan sms kredi başvurusu sonrasında banka sizleri 3 dakika içerisinde Kredi sonucunu mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderecek onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabileceksiniz.

Denizbank veya Akbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank ve Halkbank'ın internet bankacılığı mobil uygulamalarını cep telefonunuza veya tabletinize indirdikten sonra internet bankacılığı şifresi ile giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir ve hızlı bir şekilde onaylanan tutar kendi banka hesabınıza yatırabilirsiniz.

T.c. kimlik numaranızı üzerinden 4500 TL ödeme aldığınız zaman bankalar sizlere 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturma imkanı sunmaktadır.