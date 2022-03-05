TC Kimlik Numaranız Üzerinden 25.000 TL Ödemeler Bu Hafta Yapılacak! Bilmeyenler VAR

T.C. kimlik numarası üzerinden 25.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi onayı anında veriliyor.

Garanti Bankası ile Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyada uygun faiz oranları ile beraber 36 aylık vade seçeneği ile işlem yapılabilmektedir. İlk taksit ödemelerinin ise 3 ay ertelemeli bir şekilde yapılabileceği bu kredi kampanyasında bankalar, müşterilerinin kredi notlarına bakarak kredi onayı sunar. 36 aylık vadeye kadar işlem gerçekleştirecek vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istemeleri halinde banka koşullarına uygun olmaları ile beraber anında bu banka üzerinden kredi kullanmaları mümkündür.

Finansbank

Finansbank üzerinden kimlik numaranızı anında 5030 numarasına göndermek suretiyle kredi almanız ile ilgili bütün detayları banka tarafından size gönderilecek kısa bir mesaj ile öğrenebilirsiniz. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirecek vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar olan bu banka üzerinden SMS ile kredi müracaatını yapabilir. Finansbank üzerinden, mobil uygulama kullanılarak da kredi başvurusu yapılabilir. Banka müşterisi olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifrelerini kullanarak kredi kullanabilir. İhtiyaç kredisi kullanılması istenmesi halinde 36 aylık vade seçeneğine kadar bu banka üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kullanımı mümkündür ya da bankanın internet sitesine erişim sağlayarak da buradan ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinin eksiksiz bir şekilde formun doldurulması ile kredi başvurusu yapılabilir.

Garanti BBVA

Garanti Bankası üzerinden 25.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak yurttaşların, 18 yaşından büyük olmaları halinde en yakın banka şubesine gitmek suretiyle kredi başvurusu müracaatını yapabilir. Kredi başvurusu işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların çalışıyor olmaları halinde banka, bu kişilerin en az üç aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmaları ile beraber kredi kullandıracak. Emekli vatandaşlar, emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankadan almaları halinde ise kredi talebinde bulunabilir. 25.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisini kullanacak olan vatandaşların 36 aylık vade seçeneği ile 3 ay ertelemeli bir şekilde bu krediden faydalanmaları mümkündür.

Garanti Bankası ve Finans Bankası müşterilerinin, kendilerine en yakın şubeye gitmeleri şeklinde kredi başvurusunda bulunabileceklerdir gibi aynı zamanda bu bankaların mobil bankacılık uygulamalarının kullanmaları şeklinde de kredi başvurusunda bulunmaları mümkündür.