TC kimlik no son hanesi çift olanlar dikkat! PTT’den 25 bin TL nakit paranız 26 Aralık'ta hesapta!

PTT’den 25 bin TL nakit paranız 26 Aralık'ta hesapta! TC kimlik no son hanesi çift olanlar dikkat! Türk vatandaşı olan herkesin kimlik numarası vardır. Bu numaraların sonu çift sayı olanları ilgilendiren önemli gelişmeler vardır. Destek ödemesi almak için PTT’ye gitmeden önce TC kimlik numarasını gözden geçirmek gerekebilir. Son haneye göre hafta içinde bir gün PTT şubelerine giden vatandaşlar paralarını alabilecek.



Hayat Pahalılığı Boyu Aştı

Koşulların değişmesiyle birlikte maaş ve yardım oranlarında da iyileştirme gidilmesi doğaldır. Ülke genelinde son kez Temmuz’da bir zam söz konusu olsa da temel gıdadan elektroniğe kadar pek çok ürüne zamlar geldi ve insanlar zorlandı. Maaşların çabucak bitmesi ve yeterli olmaması nedeniyle bilhassa çocuklu aileler ciddi çaba harcamak zorunda kaldı.

Sağlık hizmetindeki olumsuzluklar da insanların güç bir durumda olmasına neden oldu. Bütün bu durumlar insanların maddi olarak sıkıntı çekmelerine sebep olmaya başladı. Maddi zorluklar yaşayan insanlar kendileri için sunulan kredi seçeneklerini değerlendirerek biraz olsun rahatlama fırsatı bulmaktadır.

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