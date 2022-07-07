TC Kimlik Kartınızı ya da Ehliyetinizi Alıp Gelin: 45 bin TL’lik Ödemeyi Temmuz’da Alın. Kampanyalar ard arda gelmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanlara 3 banka hemen onay vereceğini ve kredi için sıkıntı yaşayanlara hemen sonuç vereceğini açıkladı. Başvuru yaparak sizlerde kredi alabilecek ve bu kredileri istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Temmuz ayının gelişi ile bankalar da ihtiyaç kredisi konusunda güncellemeler yapmaya başladı. Kimlik kartı ya da ehliyet kartıyla başvuru yapabilirsiniz. Gelir belgesiz biçimde 45 bin TL ödeme alabilirsiniz. Bu ödeme seçeneğini sunan bankaların adı da yayınlanmış oldu. Banka kredi puanı tam olarak 1500 ve üzerinde yer alan kişilerle beraber kredi kullanacak olanların başvurularını SMS yöntemiyle yapabileceğini söyleyebiliriz. İşte o bankalar…

Akbank, Denizbank ve İş Bankası

Akbank’tan kredi başvurusu yapacak olan kişiler, şayet ihtiyaç kredisi almak istiyorlar ise banka şubelerine gitmeden her bir işlemlerini SMS yoluyla ya da Akbank Direkt uygulamasıyla hızlıca yapabilir. Gelir belgesiz biçimde kredi kullanmayı diliyorsanız, banka şubelerini ziyaret ederek ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurup işlem yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden SMS yoluyla kredi başvurusu yapacağınız zaman KREDİ yazın ve boşluk ekleyin. TC kimlik numaranızı da yazıp bahsi geçen mesajı 4425 numarasına iletin. Onaylanmış olan mesajda en yakınınızda yer alan banka şubesini ziyaret ederek kimlik kartınız ya da ehliyetinizle işlem yapabilirsiniz. Denizbank’tan başvuru yapacaksanız 3280’e mesaj atabilirsiniz.

İş Bankası için olan başvurunuzu ise İş Cep uygulamasından yapmanız mümkündür. Burada SMS yöntemi ile başvuru sistemi bulunmamaktadır. Her bankanın yöntemi birbirinden farklı da olsa kampanya aynı kampanyadır. Dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz.