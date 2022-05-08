TC Kimlik Kartınız Varsa 15.000 TL 14.000 TL 13.000 TL 12.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! Bu Ay Son Kez Verilecek. Bankalar aracılığı ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, eğer bankamatik kartı kullanıyor ise bu bankamatik kartları üzerinden 15.000 TL’ye kadar olan tutarlarda ödeme alabilecekleri haberi vatandaşların gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Buna göre nakit ihtiyaçlarınızın olması halinde, bu bankalar aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirerek banka tarafından onaylanan ödeme tutarı doğru da banka hesabınıza aktarılacaktır. Nakit ihtiyacı yaşayan kişilere özel olarak başlatılan bu ödeme yani nakit kredi kampanyalarında Yapı Kredi ve Akbank öne çıkmaktadır.

İkimizde özel banka olarak faaliyet gösteren Yapı Kredi ve Akbank, promosyonu olarak son dakika haberi şeklinde duydukları bu özel kredi kampanyasında vatandaşların başvurularını SMS yöntemi ile ya da internet bankacılığı aracılığıyla olarak başvurulara onay verilmesi halinde kişilerin banka hesabına aktaracaklardır. Dolayısıyla bankamatik kartı olan banka müşterileri, bu miktarları banka şubesine gitmeden doğrudan ATM üzerinden kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi ve Akbank müşterisi olan ya da müşterisi olmak isteyen kişiler başvuru işlemlerini gerçekleştirdiklerinde kredi puanları arz edecektir. Buna göre bankaların uyguladığı kredi puanında 1500 puan ve üzerinde olan vatandaşlar kredi başvurularında olumlu bir şekilde geri dönüş alabilecekler ve istedikleri tutarları anında banka hesaplarına alabilecekler.

Bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmek için bankaların SMS ile başvuru yöntemleri kullanabilir ya da bankaların internet bankacılığı ile mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi başvuru işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.