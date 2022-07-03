TC Kimlik Kartı veya Ehliyet Kartı Olanlara 45.000 TL Net Ödemeli Temmuz Ayı Kampanyası Başladı

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bankalarda ihtiyaç kredilerinde güncellemelere gitti. Kimlik kartı veya ehliyet kartı ile başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarında ek gelir belgesiz olarak 45.000 TL ödeme alabileceğiniz, bankaların listesi yayınlandı. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile yapabilecekleri kampanya yapan bankalar, aşağıda sıralandı.

Akbank

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini SMS ile veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir, onaylanan mesajda, en yakın banka şubesine giderek kimlik kartınız veya ehliyet, kartınız ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar da Akbank'ta olduğu gibi SMS atarak, ihtiyaç kredisi alıp almayacaklarını öğrenebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına bu mesajı doğru birşekilde gönderim sağlayın. Denizbank Cebimde Kredi kampanyasını 32 80 numarası ile birlikte yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında değerlendirmeye alınacak ve 45000 TL kredi ödeme almanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar en yüksek vadelerde ödeme tablosu oluşturma imkanı sunacaktır. Denizbank ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişinin ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunan bankaların başında gelmektedir.

İş Bankası

İş bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 45000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler yapılmaktadır. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirler.