TC Kimlik Kartı Son Hanesi: 0-2-4-6-8 Olanların Hesaplarına Ödemeler 50.000 TL Olarak Yapılıyor

Tc kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldıktan sonra 50000 TL'ye kadar kredi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunu sorgulama sonrasında 50000 TL kadar kredi kullanmak istiyorsanız sizlerde 36 ay vadeli, aşağıdaki bankalardan kredi şartlarına uygun olmanız durumunda kredi onayı alabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan bankalar şu şekilde ...

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu bankanın SMS kredi servisini kullanarak yapabilir ve 50000 TL, onay alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

AKBANK

Tc kimlik numarası üzerinden 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara da banka hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. 50000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu, Akbank'ın birden fazla kredi başvuru yöntemiyle birlikte kolay bir şekilde alabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek olan kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi puanı 1400 ve üzerinde olmasını istiyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar ise sms atmadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

TEB BANKASI

Tc Kimlik Numaranız: 44 66 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, sizlerde TEB Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka onay almanız durumunda size en yakın banka şubesine davet ederek, kredi kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Emekli olan kişiler ile birlikte kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin son iş yerlerinde 3 aydır sigortası olması durumunda banka şubelerine giderek de kimliğiniz ile birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz.