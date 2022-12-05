TBMM'den geçti tüm banka borçları kapatılacak! Tüm banka kredi, kredi kartı borçlarınızı hesaplayın!

Tüm banka kredi, kredi kartı borçlarınızı hesaplayın! TBMM'den geçti tüm banka borçları kapatılacak! Geçtiğimiz günlerde borcu olanlar için güzel bir haber duyuruldu. Sosyal medyaya düşen habere göre kamu bankaları borç kapatma kredisi adında yeni bir paket çıkaracak. Paketin amacı birden çok bankaya borcu olan kişilerin borçlarını tek bir bankaya taşımasına fırsat verilmesidir. Çünkü bu sayede kişilerin borçlarını ödemeleri çok daha kolay olacaktır.

Ödemeler Kamu Bankaları Üzerinden Yapılacak

Sosyal medyada yer alan haberlere göre kredi paketinden yararlanmak isteyen kişiler kamu bankalarına gidip kolayca kredi çekebilecekler. Kredinin üst limiti 50.000 TL olacak. Vade süresi ise oldukça uzun tutulacak. Ayrıca kişilerin bu krediyi çekebilmesi için illa şubelere gitmesi de gerekmeyecek. Kamu bankalarının birçoğunun internet bankacılığı uygulaması bulunuyor.

Bankalar bu sistemler üzerinden kredinin çekilmesine izin verecek. Böylece krediye ihtiyacı olan kimseler uzun süreler şubelerde beklemek zorunda kalmayacak.

Böylece şubelerin iş yükü daha az olacak. Ayrıca başvuruda bulunmak isteyenler istedikleri zaman hızlıca başvurabilecek. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru olup olmayacağına dairse henüz bilgi bulunmuyor. Yapılacak olan açıklamaya göre vatandaşlar başvurusunu yapabilecekler.

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