TBMM’den Emeklilere Müjdeli Haber Geldi, 5 Bin TL Hesaplara Yatmaya Başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bir son dakika kararına göre 14 milyona yaklaşan emekli vatandaşların hesaplarına koşulsuz ve şartsız bir şekilde 5000 TL tutarında para yatırılacak nokta Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Nakit ihtiyacı olan emekiler için devlet bankaları vatandaşlara destek vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde 5000 TL ve üzerinde kredi alabileceksiniz. 5000 TL'ye kadar düşük faizli işlem yapacak olan kişilerin emekli olan kişilerin maaşları bu bankalar üzerinden alınması gerekiyor. Vatandaşların para ihtiyacı olması durumunda kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte ayrıca özel bankalar üzerinden de nakit kullanabileceksiniz.

Emekli vatandaşlara verilecek olan 5000 TL tutarında ödeme için başvurular alınmaya başlandı. Buna göre müracaat işlemlerini gerçekleştiren emekli vatandaşların hesaplarına 5000 TL tutarında koşulsuz ve kefilsiz hatta faizsiz bir şekilde 5000 TL tutarında ödeme yapılacak. Emekli maaş hesabını üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanmış iseniz ve yeniden bir müracaat işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız ya da sıfırdan bir ihtiyaç kredisi müracaat işleminde bulunmak istiyorsanız o halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan karar doğrultusunda hesabınıza 5000 TL tutarında para yatırılması an meselesi olacak.

Emekli vatandaşların 5000 TL tutarında İhtiyaç kredisinde faiz Siz bir şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanmayı istemeleri halinde ilk taksit ödemelerini 90 gün sonra yapmaya başlayacaktır ve böylece 0 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde 5000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin alınması açısından emekli vatandaşların maaşlarını kamu bankalarına taşımaları ve taşıma işleminin gerçekleştirilmesinden sonra gerek kamu bankaları şubeleri üzerinden gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri gereir.