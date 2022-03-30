TBMM’den Az Önce Geçti: Kredi Kartları İle Kredi Faiz İndirimi İçin Alınan Kararın Detayları Neler? Son dakika gelişmesine göre kredi kartları ile kredi faiz oranları için kritik bir karara varıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüketici haklarına yönelik en çok şikayet edilen hususlarda bir çalışmaya imza attı. Buna göre kredi kartlarında bulunan bilgilendirmeden yapılan sigorta işlemleri artık yasak bir hal aldı. Diğer taraftan tüketici lehine olan çeşidi faiz indirimleri de anında yansıtılacak ve böylelikle vatandaşın parasını cebinde kalması sağlanacak. İşte haberin detayları ve çok daha fazlası...

Tüketicinin korunması hakkında kanun ile kat mülkiyeti kanununda çeşitli değişiklikler yapılmasına yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edilmişti. Meclisten geçen yeni yasa tasarısına göre vatandaş, fazla masraf ile sigortadan böylelikle kurtulacak. Diğer taraftan zamanında teslim edilmeyen eve 70000 TL'lik bir ceza gelecek ve böylelikle faiz indirimi kredi kartlarına anında yansıtılacak.

Ön Ödemeli konuta 48 Ay Vade

Ön ödemeli bir şekilde satışı gerçekleştirilen konutlar ise sözleşmede açıklanan tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre ise sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içerisinde teslim edilemeyen her konut açısından 70 bin TL'lik para cezası uygulanacak.

Karta İndirim Anında Uygulanacak

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı şeklindeki belirsiz süreli Tüketici kredilerinde faizin kullanılmasında uygulanan oranda tüketici lehine değişiklikler anında uygulanacak. Böylelikle faiz oranındaki çeşitli indirimlerin, tüketici lehine olması sebebiyle yürürlüğe konulması açısından 30 günlük sürecin öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılacak. Bu koşul ise sadece faiz oranı artırımını kapsayacak biçimde değiştirilecek.