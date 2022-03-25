TBMM'de Onaylandı: 13,5 Milyon Emekliye Bayram Öncesi 3000 TL'lik Ödeme Yapılacak

Yeni yılın (2022) gelmesi ile beraber zam oranlarının yanında aynı zamanda 2022 senesi açısından bakıldığında banka promosyon ücretleri de gündeme gelmeye başladı. Emekli maaşlarını bir başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, hangi banka ne kadar promosyon vereceğini merak etmeye başladı.

Yüksek Limitli Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Türkiye bankacılık sistemi açısından bakıldığında sadece birkaç yıldır promosyon ödemeleri emekli vatandaşlar için uygulanıyor. Emekli vatandaşların, yüksek limitli emekli promosyonu almaları açısından öncelikli olarak emekli aylıklarının da baya dolgun olması gerekiyor. Yapılan son çalışmalar ile beraber Türkiye'de 1500 TL'nin altında emekli aylığının artık olmayacağına karar verilmişti. Bankadan bankaya değişiklik göstermekle beraber 1500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara bankalar tarafından ortalama bakıldığında 500 ile 750 TL arasında bir ödeme yapılırken, 2500 daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara ise 2 bin 750 TL'ye varan bir emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Kamu Bankaları Mı Özel Bankalar Mı Daha Çok Emekli Promosyon Ödemesi Yapıyor?

Genel itibariyle bakıldığında Türkiye'de kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası'nın emekli promosyon ödemelerinde özel bankalara oranla biraz daha düşük miktarlar verdiğini söylemeniz gerekiyor. Özellikle de Yapı Kredi Bankası ile ING Bank tarafından gerçekleştirilen çeşitli kampanyalar ile 2022 senesi içerisinde 36 aylık süreç içerisinde emekli aylıklarını bu bankalardan almaz sözünü veren vatandaşlara 3000 TL'ye varan Emekli promosyonu ödemesinin yapıldığını bilmenizde fayda olacaktır.