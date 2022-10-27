TBMM'de Karar Verildi! İhtiyaç Sahiplerine 5 Ay Ertelemeli Olarak 10.000 TL Ödeme Yapılacak

Son dakika haberi olarak kamuoyuna duyurulan ödeme kampanyası ile ilgili meclisten bir teklif geçti. Buna göre nakite ihtiyacı içerisinde bulunan vatandaşlar, kamu bankaları tarafından verilmesi planlanan 10.000 TL tutarındaki nakit ödeme sayesinde bütçelerini olabildiğince rahatlatabilecek. Acil nakit ödemesini ihtiyaç duyan vatandaşlar, kamu bankaları olan ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden kullanacakları 10.000 TL tutarındaki nakit kredi kampanyası sayesinde yılsonuna gelirken bütçe dengesini biraz olsun rahatlatabilecekler.

Kamu bankaları tarafından vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılık olarak sunulan ve bu konuda devlet tarafından büyük oranda destek verilen nakit ödeme sayfasında en düşük faiz oranları uygulanırken aynı zamanda geri ödeme seçeneklerinde de olabildiğince rahat bir ödeme planı ortaya konulmaktadır. İhtiyaç kredisi şeklinde vatandaşların kullanabileceği nakit ödeme, üç ay olarak ertelemeli şekilde ödeme planında düşünülmektedir. Aynı zamanda üç ay ertelemeli olarak ödenecek 10.000 TL tutarındaki nakit kredi, vatandaşların en zorlandığı kış aylarında kendilerine büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Vakıf bank, ziraat bankası ve Halkbank tarafından verilecek 10.000 TL tutarındaki nakit ödeme kredisi, çalışır durumda olan ve en az altı aylık sigorta girişinin devam ettiği vatandaşların başvurabilmesine yönelik geliştirilmektedir. Dolayısıyla, vatandaşlar 10.000 TL tutarındaki ödemeyi alabilmek için bu bankaların mobil uygulamaları üzerinden başvuru adımlarını kolay bir şekilde tamamlayabiliriz. Ayrıca kredi notunuza bağlı olarak piyasadaki en düşük faiz oranlarının da uygulanabilme ihtimali bu kredi ödemelerinde söz konusudur.