TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Onaylı, Devlet Desteği İle Salgın Kredisi Veriliyor

Devlet destekli salgın kredisi başvurusu başladı. Sizlerde salgın kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi anında hesabınıza atabilirsiniz. Salgın veya diğer adıyla pandemi kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Koronavirüs olayları devam ederken, bankalar devlet destekli olarak müşterilerine salgın kredisi adıyla bir kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, bankalar 36 ay vadeye kadar ve 6 ay ertelemeli olarak bu kredileri verecektir.

Devlet desteği ile verilen bu kredilerde 10.000 TL veya 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Banka siciliniz uygunsa, kredi notunuz düşük olsa bile bu kredileri alabileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi alabilirsiniz, bunun bilgilerini vereceğiz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, banka değerlendirmeyi bir günden fazla tutabilir. Bu yüzden hemen başvuru yaptığınızda onay almazsanız, değerlendirmeyi genel müdürlük yapacaktır. Onay alırsanız da bankaya gitmeden bile internet üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraat bankası Salgın Kredisi Nasıl Alınır? Pandemi Destek Kredisi Başvurusu Şartları Nedir?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, pandemi destek kredisi veriyor. İlk olarak ülkemizde 10 bin TL kredi veren bu banka, ikinci kez tekrardan müşterilerine kredi imkanı sunmaya başladı. İhtiyaç kredisi olarak 20.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Ayrıca sosyal hayatı destek kredisinde de Ziraat Bankası, mobilya alımlarınız, tatil harcamalarınız, araç alımlarınız için kredi imkanları sunmaktadır. Başvuru banka şubesinden yapılıyor. Ayrıca bankanın internet bankacılığı üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Onay almanız durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Eğer krediniz genel müdürlük onayına kaldıysa, banka sizlere SMS olarak kredi sonuçlandığında cevap verecektir.

Akbank Salgın Pandemi kredisi nasıl alınır? Akbank Salgın kredisi başvurusu şartları nedir?

Özel bankalar arasında olan Akbank, pandemi kredisi veren bankalardan birisidir. 10 bin TL’ye kadar 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli kredi başvurusunu banka şubelerinden yapabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de salgın için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank salgın kredisinde onay alan müşterilere, bankanın internet bankacılığı olan Akbank Direkt üzerinden kredi kullandırmaktadır. Akbank Direkt üzerinden kullanacağınız bu kredilerde, hafta sonu olsa bile hemen kredinizi Akbank hesabınıza atabileceksiniz.

İş Bankası Pandemi Destek Kredisi Nasıl Alınır? İş Bankası salgın kredisi başvurusu şartları nedir?

İŞ Bankası şubelerine giderek 20.000 TL’ye kadar destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz gerekiyor. İş Bankası üzerinden salgın kredisi olarak alacağınız bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı vardır. Eğer banka müşterisiyseniz ve bankanın internet bankacılığı sistemi olan İş Cep uygulamasını kullanıyorsanız, kredi başvurusu yaptığınızda, onay alırsanız, buradan da kredinizi bankaya gitmeden hesabınıza atabilirsiniz. Banka ayrıca ATM ve müşteri hizmetleri numarasından da pandemi destek kredisi vermektedir. Sizde 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabilir, ihtiyacınıza göre işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, hemen kredi sonucunu görebiliyorsunuz.