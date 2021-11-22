TBMM Üzerinden Bugün Onay Verildi, 3000 TL Yardım Parası Ödenecek, Kış Yardımı Verilecek

Bugün meclis gündeminde de olan ihtiyaç sahiplerine verilecek olan maddi yardım parası hakkında detaylar belli olmaya başladı. Yardım parası almak isteyen kişiler mart ayı sonuna kadar 3000 TL'ye kadar yardım parası başvurusunda bulunabilecek. Yardım parası başvurusu yapmak istiyorsanız muhtaçlık belgenizin olması ve gerçekten ihtiyaç sahibi birisi olmanız gerekiyor.

Özellikle pandemi zamanında çok başvuru yapılan ve devlet tarafından verilen maddi destek yardım paralarından sonra vatandaşlar ihtiyaç duydukları durumda sosyal yardımlaşma aracılığı ile belediyelerden ve devletten yardım parası istemektedir. Verilecek olan 3000 TL yardım parasını da nakit olarak ödeme yapılırken ayrıca bu paranın içinde kömür yardımı gıda yardımı eğitim yardımı ve çocuk yardımı gibi yardımlarda bulunmaktadır.

Başvuruları sosyal yardımlaşma merkezleri üzerinden yapabileceğiniz bu yardımlara başvuru yapmak isteyen kişiler gerçekten ihtiyaç sahibi olması durumunda onay alabilir. Muhtarlıklardan almış olduğunuz muhtaçlık belgesi ile birlikte size yakın olan sosyal yardımlaşma kurumuna giderek buradan başvuru yapabilir veya belediyelerden kaymakamlıklardan işlemlerinizi kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

Yardım parası için başvuru yapmak isteyen kişiler ayrıca e-devlet sistemine kullanarak e-devlet sitesi üzerinden de yardım parası için başvuruda bulunabilir.

E-devlet sitesi üzerinden başvuru nasıl yapılır?

E-devlet internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden veya e-devlet sitesi üzerinden şifre talebi edebilir ve bu şekilde başvurularını gerçekleştirebilir. E-devlet internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyenler t.c. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile birlikte resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra sosyal yardımlaşma bölümüne girerek buradan istedikleri yardımı başvuru yapabilir ve başvuru yapmış oldukları yardımları buradan sorgulayabilirler.

Yardım parası başvurusu onay alan kişiler başvuru esnasında vermiş oldukları IBAN numarasına veya PTT şubelerine ödemeleri yatacak bu ödemeleri kimlikleri ile birlikte kullanabileceklerdir.

Devlet tarafından pandemi zamanında 3 faz olarak ödenen pandemi destek yardım parasını daha yılbaşına kadar 4.yardımın yapılacağı konuşulmaktadır. Eğer daha önce faz olarak yardım aldıysanız başvuru yapmanıza gerek olmadan hesabınıza 4.faz yardımları yatacaktır.