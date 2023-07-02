Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni bir düzenlemeyle, devlet tarafından sunulan kredi imkanıyla vatandaşların borç yükleri hafifletilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamunun önde gelen finansal kuruluşları aracılığıyla gerçekleşecek başvurular sonucunda, 36 aylık vade seçeneğiyle kredi kullanımı mümkün olacak.

Bu kampanya, 10.000 TL ve üzerinde borç yüküne sahip olan kişilere finansal yardım sağlama amacı taşıyor. Bu sayede, borçları kapatabilecekleri bir fırsat sunulmuş olacak.

Kredi İmkanı, Taksit Erteleme ve Kapsam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kamunun bu geniş kapsamlı kredi kampanyasında, kredi başvuruları gerçekleştiren vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme imkanı sunuluyor. Fakat dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var ki, bu destekler sadece ihtiyaç kredisi, kredi kartı borçları ve bankaların kredili mevduat hesapları için geçerli. Konut veya taşıt kredisi gibi büyük tutarlı krediler bu kampanyanın kapsamına dahil değil. Bu tür yüksek limitli kredileri olan vatandaşlar, bankalarıyla iletişime geçerek yapılandırma ve vade uzatma gibi alternatif çözümleri değerlendirebilirler.

Kredi başvuruları için gereken belgeler arasında gelir belgesi, sigortalı olarak en az 12 ay aynı iş yerinde çalışıldığını gösteren belge veya en az 2 yıl süreyle kesintisiz faaliyet gösteren bir esnafın vergi levhası yer alıyor. Emekli vatandaşlarımızın da emekli maaşını almakta olduğu bankanın ilgili banka olduğunu göstermeleri gerekiyor.

Faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası gibi katılım bankalarını tercih edebilirler. Bu bankalar, faizsiz finans prensiplerine dayanarak, faiz kullanmaksızın kredi imkanı sağlamaktadırlar.

Kredi imkanında en fazla 36 aylık vade seçeneği sunulurken, ilk taksit ödemesi 3 ay sonraya ertelenme imkanı sağlanıyor. Aylık ödemesiz, 3 ayda bir veya 2 ayda bir ödemeli seçenekleri de değerlendirme imkanı bulunuyor. Bu yepyeni kredi kampanyasıyla, devletimiz ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Bu imkanlarla, ekonomik yüklerini hafifletebilecek olan vatandaşlarımızın finansal rahatlama yaşayacakları öngörülüyor. Bu kampanya, aynı zamanda vatandaşlarımızın finansal planlamalarını ve borç yönetimlerini daha etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olacaktır.