TBMM Son dakika geçtiği haberi geldi! Emekliye 15.500 TL ödeme ile hesaplarda görünüyor. Emekliye 15.500 TL ödeme için başvuru nasıl yapılır? Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 15.500 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler, kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, devlet destekli olarak tek ödeme alabilir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız ve devlet destekli olarak verilecek. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak sizlerde başvurunuzu Ramazan Bayramına kadar yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, yaptığı kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi sonucu alabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden nakit kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için bu bankadan maaş alması şartı ile kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınız üzerinden Ziraat Bankası aracılığıyla daha önce nakit kredi kullanmış olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, daha hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyor.

15.500 TL'ye kadar devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve kullandığı bu kredi ile birlikte acil ihtiyacını giderebilir.

Diğer kamu bankalarından emekli olan kişilere ödeme

Ziraat Bankası haricinde, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, emekliler için verilen 15500 tl nakit kampanyasına bu bankalar aracılığı ile de katılabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kampanya ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu vermektedir.

Emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden internet bankacılığı şifresi kullanarak banka şubelerine gitmeden nakit başvurunuzu yapabilir, başvuru sonrasında da hem en hızlı bir şekilde onaylanan tutarı, kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu haricinde konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredileri de düşük faiz oranları ile bankalar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kampanya detayları öğrenmek için bankaların resmi internet sitelerine giriş yapabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, hem başvuru, hemde faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.