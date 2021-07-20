TBMM sızdı Tüm Borçlar Ödenecek, 10000 TL Üzerinde Borcu Olanlara Müjde Geldi, Başvurular Başlıyor

TBMM duyurdu. Son Dakika olarak yeni bir haber verildi. Devlet destekli olarak, kredi imkanı verilecek ve kişilerin borçları ödenecek. Kamu bankaları aracılığı ile verilecek olan bu kredilerde, en fazla 36 ay vade yapılacak. Devlet desteği onayı TBMM'de geçen, bu kredi detayları da belli oldu. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu kampanya için başvuruları almaya başlıyor. 10.000 TL ve üzerinde borcu olan kişilere verilecek olan bu destekler, belirli şartlarda hemen onay verilecek. Bu şartlar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi dönemi henüz bitmedi ama biz normalleşmeye geçtik. Bu normalleşme sonrasında, bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Pandemi dönemi ile birlikte, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verilecek olan bu destekler, 2021 yılı sonuna kadar verilmesi planlanıyor. Bankaların aldıkları başvuru durumuna göre bu işlemlerin uzayıp uzamayacağı belli olacak.

Kredi Başvurusu Kamu Bankalarından

Yapılan bu kampanya kamu bankalarından olacak. Kamu bankaları üzerinden 10.000 TL ve üzerinde, borcu olan kişiler, bu kredileri kullanabilecekler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu kredi kampanyalarında ilk taksit ödemesini de 3 ay erteliyor. Borç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, İhtiyaç kredisi borçlarını, kredi kartı borçlarını ve varsa bankalarda kredli mevduat hesabı borçlarını kapatabileceklerdir. Bankalar konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde, maalesef onay vermemektedir. Bu tarz yüksek limitli kredileri bankalarınızdan, yapılandırma yapabilir ve bu şekilde tekrardan vade sayısını uzatabilirsiniz.

Başvuru Evrakları...

Kredi başvurusu için banka şubelerine giderken evraklarınızı da götürmeniz gerekiyor. Banka gelir belgesi isteyecektir. Her 3 bankadan da kredi kullanacak olan kişiler, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa en az 12 aydır aynı iş yerinde sigortasının olması gerekiyor. Ayrıca esnaf olan kişiler, bu kredileri kullanmak istiyorsa, vergi levhası 2 yıl kesintisiz faal olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde ise emekli olan kişilerin maaşları bu bankada olması gerekiyor. Banka şubelerine giderken ayrıca kapatacağınız bankalardaki borç kapatma limitlerini ve hesap numaralarını da bankaya vermeniz gerekmektedir. Örneğin; 40.000 TL borç kapatması olacaksa, sizlere sadece 40.000 TL kredi verilecek. Daha fazla kredi kullanamayacaksınız. Bankalardan borç kapatma üzerinden maalesef işlem yapılmamaktadır.

Faizsiz Kredi Var mı?

Eğer bankalardan faizsiz kredi almak istiyorsanız, faizsiz kredi destekleri için katılım bankaları üzerinden işlem yapacaksınız. Kredi kullanmak isteyenler, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden, işlem yapabileceklerdir. Bu bankalarda yapılan işlemlerde sıfır faiz işlemleri uygunlanmaktadır.

En Fazla Vade 36 Ay

Vade sayısı da merak ediliyor. Kamu bankaları üzerinden verilecek borç kapatma kredilerinde banka sizlere en fazla 36 ay vadeli işlem yaptıracak. Kredi almak isteyenler, bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme imkanı sunacaktır. Kredi kullanmak isteyenlerde, bu kredilerde dilerse, aylık ödeme olmadan da kredi alabilecekler. 3 ayda bir ödemeli ve 2 ayda bir ödemeli krediler bulunmaktadır.