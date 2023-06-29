Son dakika gelişmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) duyurduğu yeni karar, borcu olan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme oldu. TBMM'nin onayıyla kamu bankaları, borç kapatma kredisi imkanı sunacak. Bu önemli adım, borç sıkıntısı yaşayan kişilere finansal bir destek sağlayacak ve maddi yüklerini hafifletecektir. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, bu kredi kampanyası çerçevesinde başvuruları kabul etmeye başladı.

Borç Kapatma Kredisi Şartları ve Başvuru Süreci

Borç kapatma kredisi, vatandaşların ihtiyaç kredisi, kredi kartı borçları ve kredili mevduat hesabı borçlarını bir araya getirerek tek bir kredi altında toplama imkanı sunuyor. Bu kampanya, vatandaşların ödemelerini daha düzenli ve kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlayarak mali durumlarını düzene sokmayı hedefliyor. Ancak bu kapsamda konut kredisi ve taşıt kredisi gibi krediler maalesef yer almamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka şubesine gelir belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Emekli olan kişilerin maaşlarının başvuru yapacakları bankada olması, sigortalı çalışanların ise en az 12 aydır aynı iş yerinde sigortalı olmaları ve esnafların vergi levhalarının 2 yıl kesintisiz faal olması gibi şartlar aranmaktadır.

Faizsiz Kredi İmkanları

Faizsiz kredi imkanı arayanlar için katılım bankaları tercih edilebilir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, faizsiz kredi hizmetleri sunmaktadır. Kamu bankalarından alınan borç kapatma kredilerinde vade süresi en fazla 36 aydır. Bu kredilerde ilk taksit ödemeleri için 3 ay erteleme imkanı bulunmakta ve ayrıca 3 ayda bir ya da 2 ayda bir ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Bu devlet destekli kredi kampanyası, borçları olan vatandaşların finansal açıdan rahatlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak kredi başvuruları her zaman olduğu gibi sorumluluk gerektirmekte olup, başvuru öncesinde tüm şartların dikkatlice incelenmesi ve ödeme planının iyi bir şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.

TBMM'nin onayıyla başlayan bu kampanya, borç sıkıntısı yaşayan vatandaşlara umut ışığı olacak ve mali durumlarını düzeltmelerine yardımcı olacaktır.