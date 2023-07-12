Son dakika gelişmesi olarak TBMM'de kabul edilen düzenleme ile bağ-kur, memur ve işçi emeklilerine yönelik zam oranlarında artış sağlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte emeklilere uygulanan zam oranı yüzde 17,55'ten yüzde 25'e yükseltildi. Bu önemli adım, emeklilerin maaşlarında gözle görülür bir artışın gerçekleşeceği anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL'den 9.375 TL'ye yükseldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan torba yasa teklifine eklenen bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Emekli maaşlarında sağlanan artış, emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek ve daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ekonomik zorlukları dikkate alarak emeklilere destek sağlandığını ve verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı. Ayrıca, "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların taleplerine de karşılık verildiğini ve 2.250.000 vatandaşın bu konuda desteklendiğini belirtti.

En düşük emekli maaşının 7.500 TL'den 9.375 TL'ye yükseltilmesi, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı, emekli maaşlarının enflasyon oranlarına göre belirlendiğini ve ilgili bakanlara talimatlar verdiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın konuyla ilgili çalışmalarına başladığını ve yakın bir zamanda detaylı açıklamaların yapılacağını belirtti.

Bu düzenlemeyle emeklilerin refah seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Yükselen emekli maaşları, emeklilere daha iyi bir yaşam standardı sunacak ve maddi anlamda daha rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak.

Emekli zam oranlarının artması, emeklilere verilen önemi ve emeklerinin karşılığını alma hakkını vurguluyor. Bu düzenlemeyle emeklilerin ekonomik durumu desteklenirken, daha iyi bir yaşam imkanı sunulması amaçlanıyor. Emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesi, toplumda daha iyi bir sosyal refahın oluşmasına da katkı sağlayacaktır.