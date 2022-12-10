TBMM Geçti: Aile Destek Ödemesi Başlıyor! Maddi Sıkıntı Çekenlere Ödeme Olacak

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik başlatılan Aile Destek programı kapsamındaki ödemeler her ay düzenli olarak yapılıyor. 12 ay boyunca devam edecek olan ödemeden faydalanmak isteyen vatandaşların ise onların platform üzerinden başvuru yapması yeterli oluyor. Aylık 850 TL'den başlayan ödemeler 1.250 TL'yi buluyor. Önümüzdeki yılın Temmuz ayında sona erecek olan ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar zaman kaybetmeden başvurusunu iletmesi yeterli oluyor. Aralık ayı itibariyle bu hafta içerisinde hesaplara yatırılmaya başlanmış olan ödemelerin PTT şubelerini kullanarak alınabilmesi mümkündür.

Aile Destek Ödemesi Başvurusu

Aile Destek programından faydalanmak isteyenlerin başvuru yapabilmesi için şu adımları takip etmesi gerekiyor:

www.turkiye.gov.tr internet adresine giriş yapılır.

Açılan sayfada sosyal yardım başvuru hizmeti alanına geçilir.

Sağ üst köşede yer alan yeni başvuru butonuna tıklanarak devam edilir. Doğalgaz Fatura Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı

Karşılaşılan ekranda aydınlatma metnini ve rıza formu okuduktan sonra onaylanabilir.

Sonraki aşamada kişinin kişisel bilgileri talep edilecektir. Kimlik bilgileri bulunduğu adres ve iletişim kurulabilmesi için cep telefonu numarası girilir ve onay tuşuna basıldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

Aile Destek programına başvurulması isteniyor mu? sorusuna yönelik evet alanı işaretlenerek açılan form detaylı ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.

Ardından önizleme ekranı ile karşılaşılır. Bilgilerin doğruluğu teyit edilir.

Yeniden onay verilerek işlem tamamlanır. Başvuruya dair sonuçları takip etmek isteyenlerin yine aynı alanı açarak sonuç bilgisine ulaşması mümkündür.

Aile Destek Ödemesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Daha önceden başvuru yapılmışsa aynı sayfada ikinci alana gelindiği anda güncelle butonuna basarak başvuru güncellemesi yapılabilir. Bunların yanı sıra bulunulan il ya da ilçedeki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflara aracılığıyla da destekten faydalanabiliyor. Aile Destek programından faydalanmak isteyen kişinin: