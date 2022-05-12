TBMM Duyurdu: Emekliye Zam Geliyor: Tam 1233 TL!

Emekliye Zam Geliyor: Tam 1233 TL! Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli vatandaşı sevinçten adeta havalara uçuracak haber akşam saatlerinde geldi! emekli maaşlarına 1233 TL tutarında ek zam yapılmasına karar verildi. SGK-SSK ile BAĞ-KUR kur ve emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir habere imza atıldı. Emekli vatandaşların maaşlarına 233 TL tutarında bir zam yapılması planlanıyor.

Emekli vatandaşları bayram için mest edecek haber gelmedi. Ancak maaşlarda 1233 TL tutarında bir ek zam yapılmasına karar verildi. Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli haber son dakika açısından kulislere düştü. Emekli vatandaşların maaşlarına ekstradan 1233 TL tutarında ek bir zam yapılacak. Emekli vatandaşların almış oldukları maaşlara ek bir şekilde 1233 TL tutarında artış açısından çalışmalara başlandı. 2022 senesi açısından bakıldığında emekli vatandaşlar özellikle de maaşlarına gelecek zam ile beraber rahat bir soluk almıştı. Nisan ayının sonlarına gelindiğinde ise Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara verilmekte olan emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması bekleniyordu ancak eski sistemde olduğu gibi yani 1100 TL tutarında bir emekli bayram ikramiyesi emekli vatandaşların hesabına yattı.

Memur ile memur emeklilerinin yanı sıra aynı zamanda bağ-kur ile SSK emeklileri almış oldukları zamlı maaşlarını yanı sıra diğer taraftan ekstradan bir zam daha alacak.

Oldukça fazla bir şekilde artış gösteren enflasyon rakamları neticesinde maaşlar adeta ermişti. Bu açıdan bakıldığında milyonlarca vatandaş, aldıklarımı ağaçlarının yeniden zamlanması için taleplerini iletmeye devam ediyor.