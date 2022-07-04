TBMM Açıkladı: Devlet Destekli Tüm Banka Borçlarınızı Kapatmak Adına Bu Fırsattan Yararlanabilirsiniz. TBMM’den duyuru geldi. Açılan tüm banka borçları devlet desteğiyle kapatılabilecek. Gelen son dakika haberi doğrultusunda meclisten daha yeni geçen ve yalnızca Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla sağlanacak olan devlet destekli borç kapatma kredisi konusundaki başvurular alınmaya devam ediyor.

Bankalara borç yapan ve banka borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için yapılan bu kampanyada bireysel şekilde borç transferi gerçekleştirebilir ve bu krediyi de kullanabilirsiniz.

TBMM Açıklaması ile Yüzleri Güldürdü

Güncel haldeki ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve bulunuyorsa kredili mevduat hesabı borçlarının kapatılabileceği bir kampanyadır. Fakat bu kampanya ile taşıt ve konut kredisi borçları kapatılamaz. Düşük faiz oranlarıyla beraber kredi çekecek olanlar, kamu bankaları üzerinden kendilerine en uygun olan krediye başvurarak kredi sonucunu da öğrenebilmektedir.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile İletişime Geçilmelidir

Borç kapatma kampanyasına imzasını atan her üç banka da sizlere yardımcı olacaktır. Ziraat Bankası devlet destekli biçimde 100 bin TL’ye değin 24 aylık vadeye sahip tüm banka borçlarınızı kapatmaktadır. Böylece tek bir yerden ödeme yapabilmiş olacaksınız. Halkbank ise 36 ay vadeyle 50 bin TL’ye değin kredi vereceğini duyurdu. Vakıfbank, bu düzeyi 150 bin TL’ye değin çıkarmıştır. Tek bir yerden konforlu bir şekilde borcunuzu dilediğiniz gibi rahatça ödeyebilirsiniz.