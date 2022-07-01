Tayvanlı Yetkili, Kötü Borsa Performansından Sonra Sakin Olmaya Çağırdı

Maliye Bakan Yardımcısı Frank Juan Cuma günü Reuters'e hisse fiyatlarındaki bir başka büyük düşüşün ardından, Tayvan'ın ekonomik temellerinin iyi olduğunu ve yatırımcıların sakin, rasyonel ve panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Tayvan'ın gösterge endeksi yüzde 3,3 oranında kapanarak onu Cuma günü Asya'nın en kötü performans gösteren piyasası haline getirdi. Bu yıl şimdiye kadar yüzde 21 düştü.

Juan, Tayvan'ın ekonomik temellerinin, özellikle ticaret rakamları ve borsada işlem gören firmalar için gelir rakamlarının iyi olduğunu söyledi.

“Bugün borsa düşüşü biraz aşırı tepki ve biraz panik. Lütfen sakin olun, mantıklı olun ve panik yapmayın” dedi.

Bir ihtiyaç varsa, Ulusal İstikrar Fonu piyasaya yönelik önlemleri görüşmek üzere bir araya gelebilir, diye ekledi Juan, büyük miktarda oynaklık olması durumunda hükümetin piyasaya müdahale etmek için kullandığı fonun başkanı.

Politika yapıcılar, ticarete bağımlı adanın küresel enflasyon sıkıntılarından etkilendiğini, Ukrayna'daki savaşın etkisinin, tedarik zincirlerini hırpaladığını görerek, daha önce yüzde dörtten fazla büyüyeceğini tahmin ederek Tayvan'ın bu yıl için ekonomik büyüme görünümünü yüzde dörtten daha azına düşürdüler.

Adanın kilit yarı iletken endüstrisi nedeniyle küresel teknoloji talebinin öncüsü olan Tayvan'ın ihracat siparişleri, Çin'deki COVID-19 karantinalarından ve küresel tedarik zinciri kesintilerinden kurtularak Mayıs ayında güçlü bir yıllık artış kaydetti, ancak hükümet önümüzdeki küresel ekonomik belirsizlik konusunda uyardı.