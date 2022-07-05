Tayvanlı Foxconn, Tam Yıl Görünümünü Yükseltti

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Tayvanlı Foxconn, artan enflasyon nedeniyle yavaşlayan talep endişelerine rağmen güçlü akıllı telefon ve sunucu satışları sayesinde Pazartesi günü tam yıllık iş görünümünü yükseltti.

Diğer küresel üreticiler gibi, Tayvanlı firma , kısmen Çin'deki COVID-19 kilitlenmeleri nedeniyle, ana müşterisi Apple da dahil olmak üzere akıllı telefon üretimine zarar veren ciddi bir çip sıkıntısı ile boğuştu.

Ancak şirket Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, uygun tedarik zinciri yönetimi ve artan tüketici elektroniği satışları sayesinde Haziran satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak ayın rekor seviyesine çıktığını söyledi. Akıllı telefonlar gelirinin büyük kısmını oluşturuyor.

Foxconn'un beklenenden daha iyi olan Haziran satışları, yatırımcıların yüksek enflasyon ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle büyük pazarlarda yaşanan gerileme sırasında teknoloji talebinin yavaşlamasından endişe duyduğu bir zamanda geldi.

Bellek yongası üreticisi Micron Technology Inc'in cari çeyrek için beklenenden önemli ölçüde daha kötü gelir tahmin etmesinden ve pazarın "çok kısa bir süre içinde önemli ölçüde zayıfladığını" söylemesinden bir gün sonra, dünya genelinde yonga stokları Cuma günü düştü.

Foxconn, üçüncü çeyrekte işi konusunda iyimser olduğunu ve bir önceki yıla kıyasla “önemli bir büyüme” görebileceğini de sözlerine ekledi.

Foxconn, 2022 için görünümün, ayrıntı vermeden önceki büyüme beklentilerine kıyasla iyileştiğini söyledi.

Resmi adı Hon Hai Precision Industry Co Ltd olan şirket, bu yıl şimdiye kadar sunuculardan ve telekomünikasyon ürünlerinden yapılan satışlarda yıllık çift haneli büyüme gördüğünü söyledi.

Şirket, Çin'deki COVID-19 kontrollerinin, işçileri yerinde "kapalı döngü" bir sistemde tuttuğu için üretimi üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Taipei'deki Daiwa Capital Markets'taki analistler, bir raporda ABD merkezli bulut hizmeti sağlayıcılarından gelen sunucu talebinin sektör için çift haneli büyümeyi teşvik ettiğini söyledi. Foxconn'un faaliyet karının bu yıl yüzde 12-19 artmasını bekliyorlardı.

Morgan Stanley analistleri, Foxconn'un üçüncü çeyrek için iyimser rehberliğinin, bulut sunucuları ve iPhone montajına yönelik güçlü talebin devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

Şirketin hisseleri Salı sabahı ticaretinde yaklaşık yüzde 3 arttı ve yaklaşık yüzde 1 artan daha geniş pazar olan TWII'yi geride bıraktı. Foxconn hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 1 düşerek firmaya 46.52 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.