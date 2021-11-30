Taylandlılar Ekonomik Sıkıntılarla Boğuşuyor

Sithu için gece seçimi basit: Bangkok'taki bir restoranda yasadışı olarak çalışmaktan tutuklanma veya Myanmar'da yoksulluğa geri dönme riski.

Pandemi tarafından ezilen ve yetkili göçmen işgücünden mahrum bırakılan bir Tayland ekonomisinde konukseverlik, şantiyeler, çiftlikler ve fabrikalara personel sağlayan belgesiz işçilerden oluşan bir gölge ordunun arasında yer alıyor.

Geçen yıl 1997'den bu yana en kötü daralmasını yaşamasına rağmen hala Güneydoğu Asya'nın ikinci en büyük ekonomisi olan krallık, COVID-19'u kontrol etmek için yorucu bir savaşın ardından yeniden başlamaya çalışıyor.

Bunu yapmak için komşu Myanmar, Kamboçya ve Laos'tan yüz binlerce ucuz el işçisine acilen ihtiyacı var. Ancak bir pandemi sırasında bu tür işgücünü tedarik etmek karmaşıktır ve kontrolsüz göçün COVID vakalarında bir artışa yol açabileceği ve nihayetinde ülkeyi bir kez daha kapanmaya zorlayabileceği endişesiyle karmaşıktır.

Bu, Tayland'da virüsü bekleyen göçmenler veya yasadışı olarak sınırı geçenler üzerinde çalışan birçok işletmeye bıraktı.

Bangkok şehir merkezindeki bir restoranda yasadışı olarak çalışan bir Myanmar vatandaşı olan Sithu, Al Jazeera'ya “Belgelerimiz yok ve dışarı atılırsak şimdi kayıt olmaktan çok korkuyoruz” dedi.

Kimliğini korumak için yalnızca bir isim veren Sithu ve yurttaşı meslektaşları, son birkaç ay içinde ruhsat saatlerinin dışında çalışan bir işyerinde çalıştıkları için polis tarafından defalarca tutuklandı. Ancak çoğu restoran sahibi, serbest bırakılmaları için bir "para cezası" ödedikten sonra ertesi gün işe dönüyor.

Sithu, "Taylandlı işletme sahipleri yasal ya da yasadışı herkesi alacaklar, personeli yok, çaresizler" dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, yetkililerin pandemi sırasında emeği düzenli hale getirmeye çalıştığı geçen yıl Kasım ayı itibarıyla Tayland'da resmi olarak kayıtlı 2,3 milyon göçmen işçi vardı - çoğunluğu Myanmar'dan geliyordu.

Ancak gözlemciler, ekonomiyi ayakta tutan yeraltı işgücü nedeniyle kayıt dışı işçi sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyorlar.

Tayland Ticaret ve Sanayi İşverenler Konfederasyonu başkan yardımcısı Tanat Sorat El Cezire'ye “Şu anda tarım sektöründeki işçilerin neredeyse tamamı belgesiz” dedi. "Yalnızca bu sektörde yaklaşık 700.000 ila bir milyon göçmen işçi var."

Her gün çok sayıda Myanmar vatandaşı, Tayland'ın Myanmar ile batı sınırında yer alan Kanchanaburi'nin ormanları ve tarlalarından yasadışı yollardan girerken veya Dawei limanından güneydeki Prachuap Khiri Khan eyaletine dağların üzerinden yürürken yakalanıyor.

Gözlemciler, yerel polis tarafından TV'de geçit töreni yapan tutuklanan Myanmar vatandaşlarının damla damla, Myanmar'ı terk eden bir sel, önce koronavirüs ve ardından bir Şubat darbesi tarafından altüst edilen bir ekonomiden kendi kendini sürgün edenleri gizlediğini söylüyor.

Savunuculuk grubu İşçi Koruma Ağı (LPN) temsilcisi Myint Thun, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Sokaklarda etrafınıza bakın, binlerce kişi her gün bunu yapıyor" dedi.

"Darbeden bu yana Myanmar'da durum o kadar kötü ki insanlar buraya gelmek zorunda. Kötü bir işle bile Tayland'da aç kalmayacaklarını biliyorlar. Bu, Myanmar'da artık doğru değil."

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi'nin verilerine göre, Tayland ekonomisinin 2020'de yüzde 6,1'lik bir daralmanın ardından bu yıl yüzde 1,2 büyümesi bekleniyor.

Hanehalkı borcu artıyor, istihdam bir neslin en yüksek seviyesinde ve hükümet ekonomiyi canlandırmak için 45 milyar dolarlık rekor borç aldı. Ancak bu yıl gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) mütevazı bir artış bile kaydedebilmek için Tayland'ın geri dönmek için denizaşırı işgücüne ihtiyacı var.

Ülkenin hızla yaşlanan toplumu işçi çıkarırken, göçmenlerin yaygın olarak işgal ettiği en düşük ücretli işler artık Taylandlılar için pek çekici gelmiyor.