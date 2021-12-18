Tayfunun Vurduğu Filipinler'de 'Umutsuz' Su ve Yiyecek İhtiyacı

Bu yıl ülkeyi vuran en güçlü tayfunun orta ve güney bölgelerde "ağır hasara" yol açmasının ardından Filipinler'de 18.000'den fazla asker ve acil durum personeli arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Cumartesi günü konuşlandırma, resmi rakamlara göre Rai Typhoon'dan ölenlerin sayısı 33'e yükselirken ve etkilenen bölgelerdeki insanlar temel ihtiyaçlar için yalvarırken geldi.

Yerel olarak Odette olarak bilinen fırtına, Perşembe günü doğudaki Siargao adasına çarptığında süper bir tayfundu ve saatte 195 kilometre (saatte 120 mil) maksimum sürekli rüzgarları paketledi.

Fırtına ülkenin orta ve güney bölgelerini kasıp kavururken, birçok bölgede iletişimi kesip beton elektrik direklerini devirirken 300.000'den fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Merkezi Negros Occidental eyaletinde bir afet yetkilisi olan Salvador Mesa Cumartesi günü, çoğu boğularak 13 kişinin öldüğünü ve selin vurduğu bir bölgede 50 kişinin daha kaybolduğunu doğruladı.

Ulusal afet dairesi sözcüsü Mark Timbal, Siargao adasında ve komşu Mindanao adasındaki Surigao şehrinde "ciddi hasar meydana geldiğini" söyledi.

AFP haber ajansına verdiği demeçte, hem Siargao hem de Surigao'da iletişim hala kapalı.

Filipin Sahil Güvenlik, sosyal medyada Surigao şehri çevresinde çatıların yıkıldığı, ahşap yapıların parçalandığı ve palmiye ağaçlarının yapraklarının döküldüğü yaygın yıkımı gösteren fotoğrafları paylaştı.

Havadan çekilen görüntüler, su altında kalan pirinç tarlalarını gösterdi.

Siargao'nun batısındaki bir ada eyaleti olan Dinagat'ta Vali Yardımcısı Nilo Demerey, ABS-CBN yayıncısına fırtınanın en az altı kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Demerey, tayfunun yerel adını kullanarak, "Odette çok güçlüydü," dedi.

Sakinler “tahliye merkezlerimiz bile yıkıldığı için evlerini tamir etmeye çalışıyorlar. Başka hiçbir yere sığınamazlar… her şey mahvoldu.”

"Siargao, Surigao ve Dinagat adasının hepsi aynı kaderi paylaştı - yardım için çağrıda bulunuyoruz" diye ekledi.

Surigao Şehrinde Cumartesi günü üç kişinin daha öldürüldüğü ve toplam ölü sayısının 21'e çıktığı bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'dan bildiren El Cezire'den Jamela Alindoğan, etkilenen illerde durumun "oldukça umutsuz" olduğunu söyledi.

"Konuştuğumuz insanlar su, ilaç, barınak ve battaniye ve uyku matı gibi temel eşyalara ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bu bölgelerdeki birçok hastane kısmen hasar gördü. Oradaki bazı hastaların da gıda, ilaç ve diğer malzemelere ihtiyacı var” dedi.

"Ama buradaki sorun, seyahat noktalarının - havaalanları ve limanlar - büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasıdır." Yetkililer, ölen insan sayısı da dahil olmak üzere yıkımın boyutunu hala değerlendirmeye çalışıyor, ancak bu çaba iletişim hatlarındaki hasar nedeniyle engellendi.

Alindoğan, "Hayatta kalanların hayatta olduklarına şükrettiklerini, ancak geçim kaynakları tamamen ortadan kalktığı için önümüzdeki aylardan endişe ettiklerini" söyledi. “Etkilenen alanların çoğu, Siargao, Bohol, Leyte, bu salgından yavaş yavaş iyileşiyordu. Geçim kaynakları turizme çok bağımlı iller” dedi. “Bunlar ayrıca, son birkaç ayda kilitlenmeler ve durgunluk nedeniyle en yüksek açlık vakalarının görüldüğü ve ekonomik olarak toparlanmaya başlamayı umdukları bölgelerle aynı.”

Filipin hava ajansı, tayfunun artık hafiflediğini söyledi. Cuma günü Palawan adasını bağladıktan sonra Rai, Cumartesi günü Güney Çin Denizi'nden çıktı ve Vietnam'a doğru yola çıktı. Rai, Filipinler'i tayfun mevsiminin sonlarında vurdu - çoğu kasırga tipik olarak Temmuz ve Ekim ayları arasında gelişir.